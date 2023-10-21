İngiltere Premier Lig'de derbide karşı karşıya gelen Liverpool ile Everton maçında, Liverpool taraftarları Gazze için pankart açtı.
Tribünler, İsrail- Filistin savaşıyla sarsılan Gazze'ye destek mesajlarıyla dolup taştı. Aynı zamanda stadyumda Filistin bayraklarının da taraftarlarca sallandığı gözlerden kaçmadı.
Liverpool taraftarları, tribünde Filistin bayrakları açarken bir de pankart açtılar. Açılan pankartta, "Tanrı için Gazze'yi koruyun" notu yer alıyordu.
Son Dakika › Spor › İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze'ye destek oldular - Son Dakika