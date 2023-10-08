Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a Old Trafford'da gol atan Kerem Aktürkoğlu, İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti. West Ham United, milli futbolcunun peşinde.
West Ham United forması giyen Jarred Bowen'ın Liverpool'a transfer olacağı ve İngiliz ekibinin futbolcunun yerini Kerem Aktürkoğlu ile dolduracağı iddia ediliyor.
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, 2026'da Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun ara transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu, Ada yolcusu! West Ham transfer için düğmeye bastı - Son Dakika