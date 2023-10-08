Kerem Aktürkoğlu, Ada yolcusu! West Ham transfer için düğmeye bastı

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a Old Trafford'da gol atan Kerem Aktürkoğlu, İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti. West Ham United, milli futbolcunun peşinde.

BOWEN'IN YERİNİ KEREM İLE DOLDURACAKLAR

West Ham United forması giyen Jarred Bowen'ın Liverpool'a transfer olacağı ve İngiliz ekibinin futbolcunun yerini Kerem Aktürkoğlu ile dolduracağı iddia ediliyor.

SEZON SONUNDA AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, 2026'da Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun ara transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro.