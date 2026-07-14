İngiltere - Arjantin: Yarı Final Mücadelesi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin yarın karşı karşıya gelecek.

Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı ABD Futbol Federasyonundan Ismail Elfath yönetecek. Elfath'ın yardımcılıklarını Corey Parker ve Kyle Atkins yapacak.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederken, çeyrek final mücadelesinde Norveç'le karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmada normal süreyi 1-1 eşitlikle tamamlayan İngiltere, uzatma bölümünde Bellingham'ın golüyle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün bulunnduğu J Grubu'nu 9 puanla zirvede tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşin Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerken, son 16 turunda ise Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

İngiltere'de Kane ve Bellingham formda

Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 13 kez fileleri havalandıran İngiltere'de kaptan Harry Kane ve orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın altışar golü bulunuyor.

Bellingham, son 16 turunda 3-2 kazanılan Meksika mücadelesinde 2 gol kaydederken, çeyrek finalde 2-1 kazanılan Norveç maçında da takımı adına 2 gol atarak yarı final biletinin alınmasında önemli katkı sağladı.

İngiltere'de, Meksika mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Jarell Qansah cezalı. İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncunun cezasına itiraz etse de cezada indirime gidilmedi. Qansah, Arjantin karşısında forma giyemeyecek.

Messi ilk kez İsviçre maçında gol atamadı

Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi, turnuvada çıktığı 5 mücadelede 8 kez fileleri havalandırırken gol krallığı yarışında Fransız futbolcu Mbappe ile birlikte zirvede yer aldı.

İsviçre maçında gol atamayan Messi, son 10 Dünya Kupası mücadelesinde ilk kez gol kaydedemedi. Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 21 olan 38 yaşındaki futbolcu, bu anlamda organizasyon tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

Dünya Kupası'nda 6. kez karşılaşacaklar

İngiltere ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 5 kez rakip oldu. İki ekip arasındaki ilk maç Şili'de düzenlenen 1962 Dünya Kupası'nda oynandı. Aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini 3-1 kazandı. Grup maçlarının ardından İngiltere çeyrek finale yükselirken Arjantin ise organizasyondan elendi.

İki ülke 1966'da İngiltere'de yapılan Dünya Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. İngiltere bu maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

İngiltere ile Arjantin arasında 40 yıldır tartışması bitmeyen mücadele ise 1986 Meksika'da oynandı. Grup maçlarının ardından Arjantin, Uruguay'ı elerken İngitere ise Paraguay'ı geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Diego Maradona önce eliyle gol attı, sonra 6 kişiyi çalımlayıp takımını 2-0 öne geçirdi. Arjantin mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı.

1986'da oynanan tartışmalı maçın ardından İki takım ilk kez 1998 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda rakip oldu. Grup maçlarının ardından son 16 turunda eşleşen Arjantin ve İngiltere, normal süre ve uzatma dakikalarını 2-2 eşitlikle tamamladı. Penaltı atışlarında Arjantin rakibine 4-3 üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu.

Arjantin ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda son rakip olduğu mücadele ise 2002 yılında oynandı. Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği organizasyonda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere, Beckham'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptan çıkarken, Arjantin ise organizasyona veda etti.

İki ülke arasında "Falkland Adaları" kavgası

İngiltere-Arjantin maçları aynı zamanda iki ülke arasında uzun yıllardır süren "Falkland Adaları" kavgasını da körüklüyor.

İngiltere'nin kendi egemenliğinde olduğunu belirttiği, Arjantin'in ise adaların 3 Ocak 1883'te İngilizler tarafından işgal edildiğini söylemesi, iki ülke arasındaki maçları siyasi noktaya da taşıyor.

Son olarak Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği mücadelenin ardından Arjantin soyunma odasında futbolcuların galibiyeti "Muchachos" tezahüratı yaparak kutlaması İngiliz medyasında yer aldı. Tezahüratta Diego Maradona ve Lionel Messi'yi onurlandıran sözler bulunurken, Falkland Adaları da anılıyor.