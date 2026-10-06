İngiltere Çekya'yı 3-0 yendi, Kane 125. kez forma giyip rekoru egale etti - Son Dakika
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İngiltere Çekya'yı 3-0 yendi, Kane 125. kez forma giyip rekoru egale etti

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UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası A, B ve C liglerinde oynanan 10 maçla tamamlandı. İspanya, Hırvatistan'ı Merino'nun golleriyle 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı; İngiltere Çekya'yı 3-0 yenerken 125. kez İngiltere formasıyla sahaya çıkan Harry Kane, Peter Shilton'un rekorunu egale etti.

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 10 maçla tamamlandı.

Organizasyonun dördüncü haftasının son gününde, A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Ivan Perisic'in golüyle geriye düştüğü Hırvatistan deplasmanından Mikel Merino'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı. İspanya bu sonuçla, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

Aynı gruptaki diğer mücadelede İngiltere, Wembley Stadı'nda ağırladığı Çekya'yı Vladimir Coufal (kendi kalesine) ve Harry Kane'in (2) goleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmada 125. kez İngiltere formasıyla sahaya çıkan kaptan Harry Kane, kaleci Peter Shilton'a ait "İngiltere Milli Takımı'nda en çok forma giyen futbolcu" rekorunu egale etti.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

3. Grup:

Hırvatistan-İspanya: 1-2

İngiltere-Çekya: 3-0

B Ligi

1. Grup:

İskoçya-Slovenya: 1-2

İsviçre-Kuzey Makedonya: 3-0

C Ligi

1. Grup:

Arnavutluk-San Marino: 2-1

Belarus-Finlandiya: 1-0

3. Grup:

Kazakistan-Faroe Adaları: 2-2

Moldova-Slovakya: 0-4

4. Grup:

Estonya-İzlanda: 0-0

Lüksemburg-Bulgaristan: 0-2

Kaynak: AA
Çek CumhuriyetiHırvatistanHarry KaneİngiltereİspanyaSporSon Dakika

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