Halil Dervişoğlu, kiralık olarak Burnley'de - Son Dakika
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Halil Dervişoğlu, kiralık olarak Burnley'de

01.09.2022 15:48
Halil Dervişoğlu, kiralık olarak Burnley'de

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiliz takımı Brentford forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e transfer oldu. Burnley, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Halil'i 1 yıllık kiralık olarak kadroya kattığını ifade etti.

Başarılı futbolcu, kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente ve Galatasaray'da forma giydi. Dervişoğlu, geçtiğimiz kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da 32 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki futbolcu, Brentford ile bu sezon 2 müsabakada forma giydi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Halil İbrahim Dervişoğlu, England, Burnley, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Dervişoğlu, kiralık olarak Burnley'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halil Dervişoğlu, kiralık olarak Burnley'de - Son Dakika
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