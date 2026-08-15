İngiltere'de Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İngiltere'de Avrupa Atletizm Şampiyonası

İngiltere\'de Avrupa Atletizm Şampiyonası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılan şampiyonada İsmail Nezir bronz madalya kazandı.

İngiltere'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Avrupa Atletizm Şampiyonası 16 Ağustos'ta tamamlanacak. Birmingham kentinde düzenlenen şampiyonada müsabakalar TRT Spor Yıldız'dan yayımlanıyor.İsmail Nezir, erkekler 400 metre engelli finalinde 48.26'lık derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.Şampiyonun beşinci gününde, Esra Türkmen, kadınlar cirit atma elemelerinde 60.43 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Eda Tuğsuz ise bu dalda finale kalamadı.Sabah seansında, Berke Akçam, Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü ve İhsan Selçuk'tan oluşan 4x400 metre Erkek Bayrak Takımı, elemelerde 3: 02.96'lık derecesiyle finale kalamadı.4. gününde Türkiye'den sekiz sporcu yarışırken Tuğba Danışma üç adım atlama finalinde 14.33 metreyle 5. oldu.3000 metre engel finalinde ise Tuğba Yenigün 9: 59: 15 ile 16. sırada yer aldı.Turnuvanın 3. gününde mücadele eden sekiz Türk sporcudan beşi finale yükselmeyi başarmıştı.İsmail Nezir 400 metre engel yarı finalde 48.16 ile serisinde 3. ve genel sıralamada 4. olarak finale yükseldi. Final yarışması 14 Ağustos TSİ 22: 40'ta koşuldu.Özlem Becerek disk atmada 58.48 metre ile grubunda 5., genel sıralamada 12. olarak finale yükseldi. Final müsabakası 14 Ağustos TSİ 22: 30'da.Üç adım atlamada ise Türkiye tarihinde ilk defa üç sporcu birden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi: Necati Er 16.45 metreyle grubunda 4. ve genel sıralamada 6., Can Özüpek ise 16.30 metreyle grubunda 4. ve genel sıralamada 8., Mesut Bülbül ise 16.08 metreyle grubunda 5. ve genel sıralamada 11. olarak final kaldı.Final müsabakası 15 Ağustos'ta TSİ 22: 17'de başlayacak.Şampiyonanın ilk gününde yarışan 10 Türk atletten ikisi finale kalmayı başarmıştı.

İki yılda bir düzenlenen şampiyonaya bu sene Türkiye'den rekor sayıda sporcu katıldı.Türkiye'den 31'i erkek 19'u kadın 50 atlet şampiyona için Birmingham'a geldi.Bundan önceki rekor 2016'da 46 sporcuyla kırılmıştı.Ev sahibi İngiltere ise 96 sporcuyla sahada.Türkiye Atletizm Federasyonu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye 1934'ten itibaren katılmaya başladığı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 90 yılda 12 altın, 10 gümüş, 11 bronz ve toplamda 33 madalya kazandı.Türkiye'ye ilk altın madalyayı 2002'de 1500 metrede Süreyya Ayhan kazandırmıştı.Son altın madalya ise 2022'de 10 bin metrede Yasemin Can'dan geldi.Türkiye bir süredir yabancı atletleri Türk vatandaşlığına alarak uluslararası yarışmalardaki etkinliğini artırmayı hedefliyordu.Fakat bu plan, Dünya Atletizm Birliği'nin bu yıl sekteye uğradı.

Türk atletler ve müsabakalarTürkiye'den atletlerin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda katılacağı yarışmalar ise şöyle: 100m: Ertan Özkan, Kayhan Özer200m: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Deniz Kaan Kartal, Oğuz Uyar, Kubilay Ençu400m: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Kubilay Ençu800m: Ömer Faruk Bozdağ1500m: Salih Teksöz, Şilan AyyıldızMaraton: Kaan Kigen Özbilen110m Engel: Mikdat Sevler400m Engel: Berke Akçam, İsmail Nezir3000m Engel: Derya Kunur, Sümeyye Erol, Tuğba Yenigün, Abdullah Tuğluk, Cuma Özcan4x100m: Batuhan Altıntaş, Ere Ergün, Ertan Özkan, Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Deniz Kaan Kartal (Yedek), Mikdat Sevler (Yedek)4x400m: Berke Akçam, İhsan Selçuk, İsmail Nezir, Kubilay Ençu, Deniz Kaan Kartal (Yedek), Oğuzhan Kaya (Yedek), Yağız Canlı (Yedek)Üç Adım Atlama: Kadriye Dilek Durmuş, Tuğba Danışmaz, Can Özüpek, Necati Er, Mesut BülbülUzun Atlama: Yasemin Zehra BörekçiYüksek Atlama: Berra AygünSırıkla Atlama: Ersu ŞaşmaCirit Atma: Eda Tuğsuz, Esra TürkmenÇekiç Atma: Halil Yılmazer, Özkan BaltacıDisk Atma: Özlem Becerek, Ömer ŞahinGülle Atma: Ali PekerMaraton Yürüyüş: Ayşe Aslan, Esma Öztekin, Kader Güvenç, Harun Bilir, Ozan Bayram, Salih KorkmazYarı Maraton Yürüyüş: Emine Ceylan, Kader Dost, Meryem Bekmez, Hayrettin Yıldız, Mazlum Demir, Salih Korkmaz

Kaynak: BBC

Birmingham, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'de Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye sakatlık şoku En az 2 hafta yok Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok
Hürmüz Boğazı’nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

20:54
Salah ilk kez sahaya çıktı Trabzonspor sezona 1 puanla başladı
Salah ilk kez sahaya çıktı! Trabzonspor sezona 1 puanla başladı
20:40
11’ler belli oldu İrfan Can Eğribayat’ın ilk maçı Fenerbahçe’ye karşı
11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 20:58:01. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.