Leicester şehrindeki King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Liverpool rakibini 3-1 mağlup ederek Community Shield'in sahibi oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Arnold, 83'üncü dakikada penaltıdan Salah ve 90+4'üncü dakikada Darwin Nunez kaydetti. Machester City'nin karşılaşmadaki tek golü ise 70'inci dakikada Alvarez'den geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Community Shield'in sahibi Liverpool - Son Dakika

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