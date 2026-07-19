İngiltere, Fransa'yı 6-4 Geçerek 3. Oldu

Stadyum: Miami Stadyumu

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Fransa: Maignan, Gusto (Dk. 90+1 Kounde), Konate (Dk. 46 Upamecano), Lacroix, Hernandez (Dk. 46 Digne), Emery, Rabiot, Olise, Cherki (Dk. 46 Dembele), Doue (Dk. 46 Barcola), Mbappe

İngiltere: Henderson, Quansah (Dk. 83 James), Konsa, Guehi (Dk. 90+3 Chalobah), Spence, Rice, Saka, Eze (Dk. 79 Bellingham), Rogers, Rashford (Dk. 46 Watkins), Toney (Dk. 79 Anderson)

Goller: Dk. 3 Rice, Dk. 18 Konsa, Dk. 37, Dk. 45+1 ve Dk. 87 (Penaltıdan) Saka, Dk. 90+8 Bellingham (İngiltere), Dk. 48 ve Dk. 66 Mbappe, Dk. 54 Barcola, Dk. 90+6 Dembele (Fransa)

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük mücadelesinde İngiltere, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçta Fransa'yı 6-4 mağlup ederek dünya 3'üncüsü oldu.

Miami Stadyumu'nda oynanan mücadele hızlı başlayan taraf İngiltere oldu. 3. dakikada orta sahadan kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Declan Rice, uzaktan plase vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-1.

18. dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Rice, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Konsa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

Fransa 35. dakikada etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mbappe, 2 rakibinden sıyrılıp penaltı noktasına hareketlendi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Henderson uzanarak gole engel oldu.

37. dakikada İngiltere 3. golü buldu. Saka'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Rashford kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Maignan'dan dönen meşin yuvarlağı tekrar Rashford aldı. Rashford'un pasında Saka yakın mesafeden vurdu, savunmadan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Rashford kaptı. Bu futbolcu tekrar Saka'yı düşündü, Saka çaprazdan sert şutla topu ağlara yolladı: 0-3.

45+1. dakikada fark 4'e çıktı. Orta sahada topu kapan Rogers'ın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Saka, Theo Hernandez'e rağmen ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top köşeden filelerle buluştu: 0-4.

İkinci devreye Fransa golle başladı. 48. dakikada Olise'nin soldan ceza sahasına gönderdiği yerden ortaya hareketlenen Mbappe, karşı karşıya kaldığı pozisyonda bekletmeden vuruşunu yaptı, top kaleci Henderson'un solundan filelere gitti: 1-4.

Fransa 54. dakikada farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Mbappe'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Barcola, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 2-4.

Fransa 66. dakikada bir gol daha buldu. Olise'yle verkaç yaparak ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Mbappe, sert bir vuruyla topu kalecinin sağından filelere yolladı: 3-4.

İngiltere 85. dakikada penaltı kazandı. Gusto'nun Spence'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Valenzuela penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Saka, 87. dakikada meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-5.

90+6. dakikada Dembele farkı tekrar 1'e indirdi. Upamecano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pasta soldan ceza sahasına giren Dembele, çaprazdan sert vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 4-5.

90+8. dakikada Bellingham skoru belirledi. Soldan ceza sahasına giren yıldız oyuncu, üst üste 2 rakibinden sıyrılıp meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-6.

Karşılaşma İngiltere'nin 6-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.