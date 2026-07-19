İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup etti - Son Dakika
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İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup etti

İngiltere, Fransa\'yı 6-4 mağlup etti
19.07.2026 02:51
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği mücadeleye İngilizler hızlı başladı. 3. dakikada Declan Rice ile 1-0 öne geçen İngiltere, 18. dakikada Konsa, 37 ve 45+1. dakikalarda Saka'nın golleriyle soyunma odasına 4-0 üstün girdi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf ise Fransa oldu. 48. dakikada Mbappe ile gol perdesini aralayan Horozlar, 54. dakikada Barcola'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, skoru 4-3'e getirdi. 85. dakikada Saka, penaltıdan attığı golle hat-trick yaparken, İngiltere 5-3 üstünlük sağladı. 90+6. dakikada Dembele'nin fileleri havalandırmasıyla Fransa umutlansa da 90+8. dakikada Bellingham son sözü söyledi ve İngiltere sahadan 6-4 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiltere, turnuvayı üçüncü sırada tamamlarken, Fransa ise dördüncü oldu.

Kylian Mbappe, Messi'yi geride bıraktı ve tarihe geçti

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, İngiltere maçında Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. İngiltere karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası tarihinde 22 gole ulaşan Fransız oyuncu, 21 gollü Lionel Messi'yi geride bırakarak zirveye yerleşti. 27 yaşındaki oyuncu bu seneki turnuvada da 10 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İngiltere, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup etti - Son Dakika

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