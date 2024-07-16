İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'in görevinden ayrıldığını duyurdu
İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in görevinden ayrıldığını duyurdu. Southgate'in ayrılma sebebi henüz açıklanmadı. İngiltere Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör arayışlarına başlayacak.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
16.07.2024 13:48:59. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'in görevinden ayrıldığını duyurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?