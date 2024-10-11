İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi - Son Dakika
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İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi

İngiltere Futbol Federasyonu\'ndan tarihi teknik direktör hamlesi

Gareth Southgate ayrılığı sonrası milli takımı geçici olarak Lee Carsley'e emanet eden İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için Thomas Tuchel ile görüşüyor. Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Tuchel, anlaşma sağlanması durumunda İngiltere Milli Takımı'nın tarihindeki ilk Alman teknik adam olacak.

11.10.2024 22:53
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İngiltere Futbol Federasyonu, üst üste 2 kez Avrupa Şampiyonası'nda kaybedilen finalin ardından menajer Gareth Southgate ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Uluslar Ligi'nde alınan Yunanistan mağlubiyetinin ardından harekete geçen federasyondan önemli bir teknik direktör hamlesi geldi.

TUCHEL İLE MASADALAR

Bild'de yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu'nun Alman teknik adam Thomas Tuchel ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Tuchel, aynı zamanda Erik Ten Hag'ın olası ayrılığı sonrası Manchester United için düşünülen teknik direktörler arasında yer alıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi

ANLAŞMA GERÇEKLEŞİRSE TARİHE GEÇECEK

İngiltere, Tuchel ile anlaşma sağlaması durumunda Alman teknik adam tarihe geçecek. Tuchel, görüşmelerin resmiyet kazanması durumunda İngiltere Milli Takımı'nın tarihindeki ilk Alman teknik adam olacak.

SON OLARAK BAYERN'DE GÖREV YAPTI

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi önemli takımlarda görev yapan 51 yaşındaki Thomas Tuchel, son olarak geçen sezon Bayern Münih'te görev yapmıştı.

SOUTHGATE VEDA ETMİŞTİ

İngiltere'de milli takım teknik direktörü Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası'nın kaybedilmesinin ardından 16 Temmuz'da görevinden ayrılmıştı. Southgate'in ardından milli takımın başına geçici olarak Lee Carsley getirilmişti.

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    Tuchel değil mahmut tuncerde gelse sizi kurtaramaz ingiltere ligi olmuş arap ligi bir tane kulübün sahibi ingiliz değil alayı sudi 3 1 Yanıtla
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