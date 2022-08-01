Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı

01.08.2022 16:17
Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı

İngiltere Kadın Futbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 2-1 mağlup edip şampiyon olmasının ardından, İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Tralfagar Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kutlama yapıldı.

İngiltere Kadın Futbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 2-1 mağlup edip şampiyon olmasının ardından, İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Tralfagar Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kutlama yapıldı.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın dün akşam oynanan finalinde Almanya'yı 2-1 yenerek şampiyon olan İngiltere Kadın Futbol Takımı için Başkent Londra'nın merkezinde kutlamalar yapıldı. Dün Londra'daki Wembley Stadyumu'nda gerçekleşen finalin ardından şampiyonluğa ulaşan İngiltere Kadın Futbol Takımı, erkek futbol takımının 1966'da Dünya Kupası'nı kazanmasından bu yana ülkenin en büyük uluslararası başarısını sağladı.

Londra'da binlerce kişinin Trafalgar Meydanı'nda toplanmasıyla başlayan kutlamalar sırasında Lionesses olarak adlandırılan İngiltere Kadın Futbol Takımı, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kutlamaların bir parçası olarak İngiltere futbolu için sembolik bir şarkı haline gelen Neil Diamond'un Sweet Caroline adlı şarkısı da çalındı.

Kraliçe Elizabeth tebrik mesajı yayımladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere Kadın Futbol Takımı'nın tarihi galibiyetini kutlayan bir mesaj yayımladı. Kraliçe Elizabeth, "Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı kazandığınız icin en içten tebriklerimi iletiyorum. Başarınız, hak ettiğiniz şekilde kazandığınız kupanın da ötesinde. Hepiniz bugün kız çocuklarına, kadınlara ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak birer örnek oluşturdunuz" dedi. - MANCHESTER

YORUMLAR
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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda zafer İngiltere'nin oldu Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda zafer İngiltere'nin oldu Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı İngiltere kazandı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı İngiltere kazandı
Kaynak: İHA

Almanya, England, Londra, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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