İngiltere Kadrosu Açıklandı

İngiltere Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Thomas Tuchel'ın açıkladığı kadroda Manchester Cityli Phil Foden, Chelseali Cole Palmer, Real Madridli Trent Alexander-Arnold ve Manchester Unitedlı Harry Maguire yer almadı.
İngiltere Milli Takımı, Florida'daki antrenman kampı için 1 Haziran'da ABD'ye hareket edecek.
L Grubu'ndaki İngiltere, 17 Haziran'da Hırvatistan, 23 Haziran'da Gana ve 27 Haziran'da Panama ile karşılaşacak.
İngiltere'nin 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Savunma: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Orta saha: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Forvet: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)
