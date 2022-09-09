Ayrıca, İskoçya ve Kuzey İrlanda 'da maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: AA

England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkedeki futbol maçları erteledi - Son Dakika

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