İngiltere Milli Takımı\'nda Gareth Southgate dönemi bitti

İki Avrupa Şampiyonası finalini kaybeden tek teknik direktör olan Gareth Southgate, İngiltere Milli Takımı'ndan ayrıldı.
2 Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybeden İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate görevinden istifa etti. Southgate, EURO 2024'te oyuncu tercihleriyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Gareth Southgate döneminde İngiltere, 102 maçta 64 galibiyet 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.
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