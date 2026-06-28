İngiltere, Panama'yı 2-0 Yenerek Son 32'ye Yükseldi - Son Dakika
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İngiltere, Panama'yı 2-0 Yenerek Son 32'ye Yükseldi

28.06.2026 02:31
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İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda L Grubu'nu lider tamamladı.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Abdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri, Abdulla Al Maqaleh (Katar)

Panama: Mosquera, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez (Dk. 88 Eric Davis), Harvey (Dk. 88 Quintero), Barcenas (Dk. 71 Diaz), Martinez, Jose Rodriguez (Dk. 71 Londono), Tomas Rodriguez (Dk. 46 Fajardo)

İngiltere: Pickford, Quansah (Dk. 64 Spence), Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson (Dk. 84 Henderson), Bellingham (Dk. 72 Eze), Rogers, Saka (Dk. 64 Madueke), Rashford, Kane (Dk. 84 Watkins)

Goller: Dk. 62 Bellingham, Dk. 67 Kane (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 53 Fajardo, Dk. 84 Andrade (Panama), Dk. 60 Quansah (İngiltere)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama'yı 2-0 yenen İngiltere, L Grubu'ndan lider olarak son 32 turuna yükseldi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 0-0 biten Gana maçına göre Panama karşısında önemli ölçüde değişikliğe gitti. Alman teknik adam, Djed Spence, Reece James, Declan Rice, Anthony Gordon ve Noni Madueke'nin yerine Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Morgan Rogers, Bukayo Saka ve Marcus Rashford'a ilk 11'de şans verdi.

İngiltere adına Bellingham'ın çok iyi bir performans sergilediği, O'Reilly'nin hücuma katkı sağlamak için sık sık ileri çıktığı ilk yarıda, Panama 5-4-1 formasyonuyla açık vermemeye çalıştı.

8. dakikada Rashford'un önünü boşaltır boşaltmaz ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Mosquera son anda topu kornere çeldi.

38. dakikada Saka'nın ceza alanına ortaladığı topa Rashford kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

56. dakikada gelişen Panama atağında, ceza alanı önünden Jose Rodriguez'in sert şutunda, top yandan auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

58. dakikada ceza alanında hareketlenen Kane'in karşı karşıya pozisyonda bekletmeden çektiği şutta, kaleci Mosquera topu çelerek kritik bir kurtarış yaptı.

İngiltere, baskısının karşılığını 62. dakikada aldı. Sol taraftan Saka'nın kullandığı korner atışında, savunmaya rağmen topa ayak koyan Bellingham takımını 1-0 öne geçirdi.

67. dakikada sol taraftan Rashford'un ceza alanına ortaladığı topu Kane kafayla filelere göndererek durumu 2-0 yaptı.

Kalan bölümde skoru koruyan İngiltere, 7 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. Gruptaki 3 maçını da kaybeden Panama, turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İngiltere, Panama'yı 2-0 Yenerek Son 32'ye Yükseldi - Son Dakika

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