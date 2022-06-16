İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika
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İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü belli oldu

16.06.2022 11:21
İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü belli oldu

İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü çekildi.

İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü çekildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 5 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 28 Mayıs 2023'te sona erecek.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı ve tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için Premier Lig, 12-13 Kasım tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçlarının ardından araya gidecek.

21 Kasım-18 Aralık tarihlerindeki Dünya Kupası heyecanı sonrasında lig maçları 26 Aralık'ta yeniden başlayacak.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, ilk hafta maçında başkent temsilcisi West Ham'a konuk olacak.

Geçen sezonu iki kupayla kapatan Liverpool, deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

Manchester City ile Manchester United arasındaki derbi, 1 Ekim'de Etihad Stadı'nda oynanacak. Liverpool ile Manchester City'yi karşı karşıya getirecek ilk mücadeleye ise 15 Ekim'de Anfield Road Stadı ev sahipliği yapacak.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

5 Ağustos Cuma: Crystal Palace-Arsenal,

6 Ağustos Cumartesi: Bournemouth-Aston Villa, Everton- Chelsea, Fulham-Liverpool, Leeds United-Wolverhampton, Leicester City-Brentford, Newcastle United- Nottingham Forest, Tottenham-Southampton,

7 Ağustos Pazar: Manchester United-Brighton, West Ham-Manchester City.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika

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