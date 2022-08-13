Premier Lig'de Brentford, Manchester United'ı 4 golle geçti

Öte yandan Brentford, Tottenham (Ekim 2020) ve Liverpool 'dan (Ekim 2021) sonra bir Premier Lig karşılaşmasının ilk yarısında Manchester United'a 4 gol atan üçüncü takım oldu.

Brentford, bu galibiyetle 4 puana ulaştı. Manchester United ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Kaynak: AA

Manchester United, Spor, Son Dakika

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