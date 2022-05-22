İngiltere Premier Lig'de ipi Manchester City göğüsledi - Son Dakika
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İngiltere Premier Lig'de ipi Manchester City göğüsledi

22.05.2022 20:05
İngiltere Premier Lig'de ipi Manchester City göğüsledi

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ligin 38. haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.

Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.

Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.

Tottenham ligi 4. bitirdi

Tottenham, Norwich City deplasmanından 5-0 galip ayrıldı ve 71 puanla ligi 4. sırada tamamladı.

Tottenham böylece Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım olmayı başardı.

Norwich City ve Watford'dan sonra küme düşen son takım da Burnley oldu.

Konuk ettiği Newcastle United'a 2-1 yenilen Burnley, 35 puanda kaldı ve Leeds United'ın 3 puan arkasında 2. ligin (Championship) yolunu tuttu.

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Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı
Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig, Manchester, Tottenham, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de ipi Manchester City göğüsledi - Son Dakika


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