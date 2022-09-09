İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi

Bu sezonda kıyasıya maçlara sahne olan İngiltere Championship, Kraliçe II. Elizabeth'in vefat etmesi dolayısıyla bir hafta ertelendi. Bu ertelemeden sonra İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Premier Lig ile ilgili de bir güncelleme geldi.

ELİZABETH'İN ANISINA İNGİLTERE LİGİ 1 HAFTA ERTELENDİ

Kraliçe II.Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası İngiltere yasa boğuldu. Ülkede 12 günlük yas ilan edilirken, bu durumdan futbol da etkilendi.The Times'ın aktardığı habere göre Championship'te Cuma günü oynanacak 7. hafta maçları Burnley – Norwich ve Tranmere Rovers – Stockport County maçları bir hafta ertelendi. Premier Lig ile ilgili de açıklamalarda bulunan İngiliz yetkililer ligin, bir hafta ertelendiğini duyurdu.

ARSENAL-ZURİH VE HEARTS-BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından spor kamuoyu art arda paylaşımlarda bulundu. Formula 1, Premier Lig gibi büyük kuruluşların yanı sıra Harry Kane, Dele Alli, Tyson Fury gibi yıldız isimlerde başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca UEFA Avrupa Lig'nde oynanan Arsenal-Zürih ve Hearts- Başakşehir maçlarının ikinci yarısının başlangıcında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE ÖNEMLİ TURNUVALARIN DURUMU BELLİ DEĞİL

Öte yandan İngiltere dışındaki futbol dünyasının kraliçenin ölümünden nasıl etkileneceği henüz belli değil, ancak birçok kulüp perşembe akşamı merhum kraliçe Elizabeth'e saygı duruşunda bulundu ve taziye mesajı yayınladı.