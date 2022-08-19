Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için bonuslarla 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Kaynak: AA

England, Chelsea, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Chelsea, Inter'den Cesare Casadei'yi transfer etti - Son Dakika

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