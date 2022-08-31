Chelsea'den yapılan açıklamada Wesley Fofana ile 7 yıllığına anlaşma sağlanırken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre de bonservis bedelinin 82 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

England, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Chelsea, Wesley Fofana transferini bitirdi - Son Dakika

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