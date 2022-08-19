Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White'ı renklerine bağladı

19.08.2022 19:42
Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White'ı renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Wolverhampton'dan Morgan Gibbs-White'ı kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Wolverhampton'dan Morgan Gibbs-White'ı kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gibbs-White'a ödenen bonservis bedelinin kulüp rekoru olduğu ve 10 numaralı formayı giyecek Jamaika asıllı 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu ile beş yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınına göre, Nottingham Forest, bu transfer için Wolverhampton'a 25 milyon sterlin ve performansa dayalı bazı primler ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Morgan Gibbs-White, geçen sezon kiralık olarak görev aldığı Sheffield United'da tüm kulvarlarda 40 maçta 13 gol atmıştı.

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Kaynak: AA

Nottingham Forest, Jamaika, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White'ı renklerine bağladı - Son Dakika

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