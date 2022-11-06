Tottenham engelini Salah ile aşan Liverpool derin bir nefes aldı: 2-1 - Son Dakika
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Tottenham engelini Salah ile aşan Liverpool derin bir nefes aldı: 2-1

06.11.2022 21:49
Tottenham engelini Salah ile aşan Liverpool derin bir nefes aldı: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Tottenham'a konuk olan Liverpool sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Kırmızılar, bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra galip gelirken puanını da 19'a yükseltti.

Tottenham ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

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Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 11. ve 40. dakikalarda Muhammed Salah getirdi. Tottenham'ın tek golü ise 70. dakikada Harry Kane'den geldi.

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Bu sonuçla Liverpool, ligde 2 maç sonra 3 puan alma başarısı gösterdi ve puanını 19'a çıkardı. Kırmızılar'ın lider Arsenal ile arasında 15 puan fark bulunuyor. Mücadeleyi kaybeden Tottenham ise 26 puanda kaldı.

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Premier Lig'de Liverpool, Tottenham deplasmanında kazandı Premier Lig'de Liverpool, Tottenham deplasmanında kazandı

Tottenham, Liverpool, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tottenham engelini Salah ile aşan Liverpool derin bir nefes aldı: 2-1 - Son Dakika
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