Tottenham ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 11. ve 40. dakikalarda Muhammed Salah getirdi. Tottenham'ın tek golü ise 70. dakikada Harry Kane'den geldi.
Bu sonuçla Liverpool, ligde 2 maç sonra 3 puan alma başarısı gösterdi ve puanını 19'a çıkardı. Kırmızılar'ın lider Arsenal ile arasında 15 puan fark bulunuyor. Mücadeleyi kaybeden Tottenham ise 26 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Tottenham engelini Salah ile aşan Liverpool derin bir nefes aldı: 2-1 - Son Dakika