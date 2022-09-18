15 yıl 181 günlükken forma giyen orta saha oyuncusu, daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott tarafından tutulan rekoru Brentford maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek kırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu 15 yaşındaki Nwaneri oldu - Son Dakika

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