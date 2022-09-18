Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu 15 yaşındaki Nwaneri oldu - Son Dakika
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Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu 15 yaşındaki Nwaneri oldu

18.09.2022 16:34
Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu 15 yaşındaki Nwaneri oldu

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal forması giyen 15 yaşındaki Ethan Nwaneri, Brentford'u 3-0 yendikleri maçta oynayarak Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu oldu.

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal forması giyen 15 yaşındaki Ethan Nwaneri, Brentford'u 3-0 yendikleri maçta oynayarak Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu oldu.

15 yıl 181 günlükken forma giyen orta saha oyuncusu, daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott tarafından tutulan rekoru Brentford maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek kırdı.

Arsenal, deplasmanda Brentford'u 17. dakikada William Saliba, 28 dakikada Gabriel Jesus ve 49. dakikada Fabio Vieira'nın golleriyle 3-0 yendi.

Premier Lig'in 7. haftası sonunda 18 puanı bulunan Arsenal'ı, 17'er puanlı Manchester City ve Tottenham izledi.

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Kaynak: AA

Arsenal FC, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu 15 yaşındaki Nwaneri oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu 15 yaşındaki Nwaneri oldu - Son Dakika
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