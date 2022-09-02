Liverpool, Juventus'tan Arthur Melo'yu kiraladı - Son Dakika
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Liverpool, Juventus'tan Arthur Melo'yu kiraladı

02.09.2022 10:28
Liverpool, Juventus'tan Arthur Melo'yu kiraladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, İtalyan ekibi Juventus'un futbolcusu Arthur Melo'yu kiraladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, İtalyan ekibi Juventus'un futbolcusu Arthur Melo'yu kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Liverpool'un, Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo'yu 2022-23 sezonunun geri kalanı için Juventus'tan kiraladığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Melo'nun "Dünya futbolunda çok şey temsil eden bu harika formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum, bu bir rüya." ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Liverpool, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Juventus'tan Arthur Melo'yu kiraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Liverpool, Juventus'tan Arthur Melo'yu kiraladı - Son Dakika
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