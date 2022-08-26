İsveç Milli Takımı formasını 37 kez giyen Isak, 2019-2020 sezonundan beri oynadığı İspanyol kulübü Real Sociedad'da 132 maça çıktı ve 44 gol attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

Real Sociedad, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Newcastle United, Alexander Isak'ı transfer etti - Son Dakika

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