Spor

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasında C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere, Schalke Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı maçın 11. dakikasında Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham ceza sahası içinde kafayla topu ağlara göndererek İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda İngiltere'nin bir topu direkten dönerken, karşılaşma 1-0 sona erdi.

Öte yandan Sırbistan'da Fenerbahçeli oyuncu Tadic, 61. dakikada Mitrovic'in yerine oyuna dahil oldu.

EURO 2024'te yarının programı şöyle:

E Grubu

16.00 Romanya - Ukrayna

19.00 Belçika - Slovakya

D Grubu

22.00 Avusturya - Fransa - İSTANBUL