İngiltere, Slovakya'yı uzatmalarda yendi ve çeyrek finale yükseldi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, 90+5. dakikada attığı golle normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Slovakya, 12. dakikada Haraslin ile net bir fırsattan yararlanamadı. Hücumda üstünlüğünü sürdüren Slovakya, 25. dakikada kaptan Ivan Schranz'ın golüyle öne geçti. İlk yarı boyunca rakibinden üstün bir görüntü sergileyen Slovakya, soyunma odasına da 1-0 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına oyunu rakip sahaya yıkarak başlayan İngiltere, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Müsabakanın 90. dakikası Slovakya'nın 1-0 üstünlüğüyle geçilirken hakem Halil Umut Meler, 6 dakikalık uzatmayı işaret etti. Uzatma bölümünde 90+5. dakikada aradığı fırsatı yakalayan İngiltere, Bellingham'ın golüyle beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarına hızlı başlayan İngiltere, 91. dakikada Harry Kane'in kafa golüyle öne geçti. Kalan bölümde yorulmuş rakibi karşısında topu iyi dolaştıran İngiltere, pozisyon vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İsviçre ile karşılaşacak

İngiltere, çeyrek finalde İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İngilizler, EURO 2020'de finalde kaybettikleri İtalya'yı 2024'te son 16 turunda saf dışı bırakan İsviçre ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

İki ülke arasında Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabaka 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Organizasyonda 6. kez çeyrek finalde

İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 6. kez çeyrek finale yükseldi.

FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamayan İngilizler, 1968, 1996, 2004, 2012 ve 2020'nin ardından 2024'te de çeyrek finale yükselmeyi başardı.

1 gol VAR'a takıldı

İngiltere'nin 50. dakikada kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 50. dakikasında gelişen atakta Trippier'in yerden pasında Foden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hakem Halil Umut Meler orta noktayı işaret etti.

VAR'da incelenen pozisyon neticesinde ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi.

Schranz golle veda etti

Slovakya'nın tecrübeli oyuncusu Ivan Schranz, İngiltere karşısında da gol atmayı başardı.

EURO 2024'te formda bir görüntü sergileyen ve takımının son 16 turuna çıkmasıyla büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki oyuncu, gruplarda 3 müsabakada 2 gol atmıştı.

Belçika'ya karşı ülkesine 3 puanı getiren tek gole imza atan Schranz, Ukrayna'ya karşı da takımını öne geçirmiş ancak ülkesi sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Gruplarda golsüz tek maçını Romanya'ya karşı yaşayan Schranz, son 16 turunda da takımını İngiltere karşısında öne geçiren gole imza attı.

Schranz, 4 maç sonunda 3 gole ulaşarak dikkati çeken bir performans ortaya koydu.