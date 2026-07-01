İngiltere Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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İngiltere Son 16'ya Yükseldi

01.07.2026 21:26
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İngiltere, Kongo'yu 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 7'nci dakikada Brian Kibambe Cipenga'nın golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran İngiltere, kaptanı Harry Kane'in golleriyle geri döndü. Deneyimli golcü, 75 ve 86'ncı dakikalarda fileleri havalandırarak takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadeleyi kazanan İngiltere, son 16 turuna yükselirken bir üst turda Meksika ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

İngiltere, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika

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