İngiltere Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere Yarı Finale Yükseldi

İngiltere Yarı Finale Yükseldi
12.07.2026 03:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Norveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finaline adını yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümlerinde bulduğu golle Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç ile İngiltere, Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği mücadelenin 36. dakikasında Andreas Schjelderup golüyle Norveç 1-0 önet geçti. İngiltere 45+2. dakikada Jude Bellingham ile bu gole karşılık verince ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarından sonuç çıkmayınca mücadele uzatmalara gitti. 93. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jude Bellingham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngilizler adını yarı finale yazdırdı.

Thomas Tuchel'in öğrencileri, yarı finalde İsviçre-Arjantin maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Jude Bellingham, İngiltere, Norveç, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Özgür Özel’den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı

02:55
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham İngiltere 120 dakika sonunda turladı
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı
21:14
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
20:41
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 03:17:20. #.0.3#
SON DAKİKA: İngiltere Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.