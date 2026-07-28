İngiltere\'den kaleci sakatlık molaları için tarihi çözüm

İngiltere, kalecilerin taktik amaçlı sakatlık molalarını ortadan kaldırmak için bu sezon yeni bir uygulama deneyecek.

İNGİLTERE FUTBOLUNDA YENİ KURALLAR

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonundan itibaren "maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan" yeni kuralların uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) onay alındığı belirtildi.

KALECİLERİN SAKATLIK MOLALARI İÇİN YENİ ÇÖZÜM

Uygulanacak kurallar kapsamında kalecisi saha içinde sağlık görevlilerinden tedavi gören takımdan bir oyuncu, oyun yeniden başladığından itibaren 1 dakika kenarda bekleyecek. Hangi oyuncunun kenarda bekleyeceği 10 saniye içerisinde takımın hocası tarafından belirtilmezse, bu oyuncu takımın kaptanı olacak. İstisna olarak, çarpışma, kanama veya ciddi sakatlık durumları bu uygulamanın dışında tutulacak.

TAÇ ATIŞI VEYA KALE VURUŞUNU GECİKTİRMEYİ ÖNLEMEK İÇİN 5 SANİYE KURALI

Bu sezon hakemler, oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu gereksiz yere geciktirmesi durumunu önlemek amacıyla beş saniyelik geri sayım başlatacak.

Maçın hakemi, sürenin aşılması durumunda taç atışını rakip takıma verebilecek veya geciktirilen kale vuruşu nedeniyle rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek.

Oyuncu değişikliği sırasında sahadan ayrılan oyuncular için de 10 saniyelik bir süre sınırı olacak. Bu sürenin aşılması halinde yerine girecek oyuncu oyuna hemen dahil olamayacak; oyun durduktan ve en az bir dakika geçtikten sonra sahaya girebilecek.

İngiltere Futbol Federasyonu ayrıca, bu kuralların kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağını vurguladı.