İnönü Belediyesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor

İnönü Belediyesi tarafından bu yaz dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başlıyor.

İnönü Belediyesi tarafından her yıl gençlerin spor ile bağlarını artırmak ve sosyalleşmesine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya bu yıl 24 takım katılım sağladı. Kura çekimi tamamlanan İnönü Belediyesi Halı Sahasında gerçekleştirilecek olan turnuva 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 20: 30'da Pet Town ve Yenentus takımlarının santra vuruşu ile başlayarak, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak final mücadelesi ile son bulacak. - ESKİŞEHİR