İnönü Üniversitesi 2026 Özel Yetenek Sınavına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi 2026 Özel Yetenek Sınavına Ev Sahipliği Yaptı

İnönü Üniversitesi 2026 Özel Yetenek Sınavına Ev Sahipliği Yaptı
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İnönü Üniversitesi, 2026-ÖZYES ile 111 öğrenci alımı için sınav düzenledi, sonuçlar 9 Eylül'de açıklanacak.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında spor programlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'na (2026-ÖZYES) ev sahipliği yaptı. ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen sınav, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026-ÖZYES kapsamında İnönü Üniversitesi sınav merkezlerinden biri olarak adayları ağırladı. İki gün süren sınavda adaylar, belirlenen parkurda fiziki yeterlilik testine tabi tutuldu. Uygulamalı sınavda adaylara iki hak verilirken değerlendirmelerde en iyi dereceler esas alındı.

Sınavın güvenli, düzenli ve eşit koşullarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda gerekli fiziki ve teknik hazırlıklar yapıldı. ÖSYM'nin sınav uygulama esasları doğrultusunda yürütülen organizasyonda akademik ve idari personel ile sınav görevlilerinin koordineli çalışmasıyla sınav süreci sorunsuz şekilde tamamlandı.

2026-ÖZYES sonuçlarına göre İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin dört lisans programına toplam 111 öğrenci yerleştirilecek. Kontenjan olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 35, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 25, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü için 10 ve Spor Yöneticiliği Bölümü için ise 41 belirlendi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, sahip olduğu spor altyapısı, fiziki imkanları ve deneyimli personeliyle ulusal ölçekte gerçekleştirilen sınava ev sahipliği yaparak sınav sürecinin düzenli ve başarılı şekilde yürütülmesine katkı sağladı. 2026-ÖZYES sonuçlarının ÖSYM tarafından 9 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından tercih ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

9 Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnönü Üniversitesi 2026 Özel Yetenek Sınavına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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