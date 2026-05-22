İnönü Üniversitesi, Masa Tenisi Kurumlar Ligi\'nde Malatya ikincisi oldu

22.05.2026 09:13  Güncelleme: 09:14
İnönü Üniversitesi, Malatya'da düzenlenen Masa Tenisi Kurumlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak Ordu'daki Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesi, Malatya'da düzenlenen Masa Tenisi Kurumlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Her yıl resmi olarak düzenlenen organizasyonda üniversiteyi temsil eden takım, yaklaşık iki ay süren müsabakalar boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti.

Bu yıl lig müsabakalarına İnönü Üniversitesi adına İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi olmak üzere iki ayrı takım katıldı. İnönü Üniversitesi takımı turnuvayı ikinci, Turgut Özal Tıp Merkezi takımı ise turnuvayı beşinci sırada tamamlarken, her iki takım da Ordu'da düzenlenecek Kurumlar Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Toplam 25 takımın mücadele ettiği organizasyon, Türkiye'nin en yoğun katılımlı kurumlar masa tenisi liglerinden biri oldu. 3 grupta gerçekleştirilen ilk etap müsabakalarında takımlar, gruplarındaki rakiplerle ikişer kez karşılaştı. İnönü Üniversitesi takımı, grup aşamasındaki tüm maçlarını namağlup tamamlayarak grubunu lider bitirdi. Gruplarda ilk üç sırayı alan toplam 9 takımın mücadele ettiği play-off etabında da başarılı performansını sürdüren İnönü Üniversitesi, ligi bir yenilgiyle tamamlayarak Malatya ikincisi olmayı başardı.

Turnuvayı, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci sırada tamamlarken, İnönü Üniversitesi ikinci, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi üçüncü, Şahnahan Anadolu Lisesi dördüncü ve Turgut Özal Tıp Merkezi ise beşinci oldu. İnönü Üniversitesi takımı adına açıklamalarda bulunan Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Kocamaz, mücadele boyunca büyük emek veren takım arkadaşlarına teşekkür etti. Kocamaz açıklamasında ayrıca "Bize her an tam destek sunan rektörlüğümüze, sağlık kültür ve spor daire başkanlığına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı - MALATYA

Kaynak: İHA

