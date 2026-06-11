İnönü Üniversitesi\'nde Spor Ödülleri Töreni

İnönü Üniversitesi'nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8. Kampüs Ligleri ve Türkiye Üniversite Sporları faaliyetleri kapsamında "Spor Ödülleri Töreni" gerçekleştirildi. Programda yıl boyunca elde edilen sportif başarılar ödüllendirilirken, gelecek dönem hedefleri de paylaşıldı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı yaptı. Konuşmasında organizasyonun her yıl büyüdüğünü belirten Avcı, "Bu yıl toplamda 643 sporcumuz yarıştı. 44 takımımız vardı. 120 müsabaka yaptık. 7 bireysel etkinliğimiz oldu ve 30 derece kaydımız var" dedi. Erkeklerde 6 kategoride 461 sporcu, kadınlarda ise 4 kategoride 182 sporcunun yer aldığını ifade eden Avcı, bireysel branşların üniversitelerarası başarıya katkı sunduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ise kampüs liglerinin artık üniversitenin güçlü organizasyonlarından biri haline geldiğini söyleyerek gelecek yıl kampüs liglerinin ödül törenini bir şölene dönüştürmek istediklerini ifade etti. Öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil sosyal ve sportif gelişimle de mezun olması gerektiğini vurgulayan Sağlam, öğrencileri sporla tanıştırmak ve onların hayatında sporun yer edinmesini sağlama amacında olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. Gösterinin ardından Spor Dostu Kampüs tanıtım filmi gösterildi ve ödül törenine geçildi.

Yıl içinde düzenlenen müsabakalarda futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve dart branşlarında dereceye giren fakülte takımları ile bireysel sporculara başarı ödülleri verildi. Ulusal düzeydeki şampiyonalarda ise dart, wushu, salon futbolu, bilardo ve basketbol branşlarında Türkiye ve bölge dereceleri elde eden üniversite takımları ödüllendirildi. Ayrıca Kamu Spor Oyunları masa tenisi müsabakalarında başarı göstererek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan üniversite personeli de ödül alanlar arasında yer aldı. - MALATYA