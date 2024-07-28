İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası Ankara etabı tamamlandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası'nın Ankara etabı sıralama yarışları yapıldı.
Şampiyonanın Ayaş Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen Ankara etabında, 22 sporcu "zaman derecesi" elde etti.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Can Tayfun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 1. ayağını tamamladıklarını söyledi.
Tayfun, İstanbul'da 3 Ağustos'ta düzenlenecek 2. etabın ardından finalde mücadele edecek sporcuların belli olacağını belirtti.
Final etabının 32 sporcunun katılımıyla 10 Ağustos'ta yine İstanbul'da yapılacağı bilgisini veren Tayfun, 2025 yılının milli takımının oluşturulacağını ifade etti.
Can Tayfun, Türkiye'de ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde, 28-29 Eylül tarihlerinde Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) CAT2 Yarışı düzenleneceğini sözlerine ekledi.
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