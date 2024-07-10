Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu

İspanyol devi Real Madrid'de oynayan genç yıldızımız Arda Güler, dünya çapında üne kavuştu. A Milli Takımımız ile Euro 2024'te de fırtına gibi esen Arda, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.
Yetenekleri ve oynadığı futbolla dünyanın en önde gelen futbolcularından biri haline gelen Arda Güler, sosyal medyada rekor kırdı. Arda, Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşarak en çok takipçisi olan Türk futbolcu unvanını eline geçirdi.
Arda Güler, EURO 2024'e Gürcistan maçında attığı muhteşem gol ile tüm dünyanın dikkatini çekti. 19 yaşındaki genç yetenek, uluslararası medya tarafından manşetlere taşınırken, EURO 2024 başladığından bu yana Instagram'da 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçi elde ederek tüm dünya yıldızlarını geride bıraktı.
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