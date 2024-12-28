Inter, Cagliari'yi 3-0 Yendi

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter'in deplasmanda Cagliari'yi 3-0 yendiği maçta milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da penaltıdan gol attı.

Ligin 18. haftasında, konuk ekip Inter'in gollerini 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martinez ve 78. dakikada penaltıdan Hakan attı.

Inter, bu sezon 17 maçta 40 puan toplarken ligde 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol, 2 asist kaydetti. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon 5 maçta 2 gol attı.