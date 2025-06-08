Inter\'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğun ucundan dönen Serie A devi Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

''INTER'DEN AYRILDIM''

36 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Arnautovic, yaptığı açıklama ile Inter'den ayrıldığını duyurdu. Yıldız isim yaptığı açıklamada, ''Inter'den serbest oyuncu olarak ayrıldım. Artık kadrolarında olmayacağım.'' ifadelerini kullandı. Arnautovic'in milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ile yakın arkadaşlığı sosyal medyada dikkat çekiyordu.

SEZON RAKAMLARI VE KARİYERİ

Kariyerinde daha önce Bundesliga, Premier Lig ve Hollanda Lig'in de forma giyen Arnautovic, geçtiğimiz sezonun başında Bologna'dan Inter'e 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Mavi-siyahlılarda 28 maça çıkan deneyimli golcü, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.