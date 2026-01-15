Inter\'den Galatasaray\'ın teklifine cevap

Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferi için rotasını bir kez daha Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çevirmişti.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Inter ile görüşmelere başlayan Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu için Inter'e 15 milyon euro bonservis teklifinde bulunmuştu. İtalyan devinden Galatasaray'a cevap geldi.

INTER'DEN GALATASARAY'A RET

HT Spor'da yer alan habere göre; Inter, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi reddetti. İtalyan ekibinin yıldız oyuncudan 25 milyon euro gelir beklediği, bu rakamı Galatasaray'a ilettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon tüm kulvarlardsa 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, rakip kalelere 8 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.