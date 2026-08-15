İnter, Djed Spence'i Transfer Etti

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Tottenham'dan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Djed Spence'i kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "İngiliz oyuncu, Tottenham'dan kalıcı transferle Inter'e katıldı. Spence, kulüple 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

İngiliz futbolcu, geçen sezon Tottenham'da 44 resmi maça çıktı.