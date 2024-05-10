Inter, Frosinone'yi 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Inter, Frosinone'yi 5-0 mağlup etti

Inter, Frosinone\'yi 5-0 mağlup etti

İtalya Serie A'da Inter, Frosinone'yi 5-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Davide Frattesi, Marko Arnautovic, Tajon Buchanan, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'ın golleriyle Inter galip geldi. Hakan Çalhanoğlu ise yedekler arasında yer aldı. Inter 92 puana yükselirken, Frosinone 32 puanda kaldı.

10.05.2024 23:51
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, deplasmanda Frosinone'yi 5-0 mağlup etti.

Ligde şampiyonluğunu ilan eden Inter, 36. hafta mücadelesinde küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Frosinone'ye konuk oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Davide Frattesi, 60. dakikada Marko Arnautovic, 77. dakikada Tajon Buchanan, 80. dakikada Lautaro Martinez ve 84. dakikada Marcus Thuram attı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 92'ye çıkarırken, Frosinone 32 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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