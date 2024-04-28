Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle Torino'yu mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle Torino'yu mağlup etti

Inter, Serie A'nın 34. haftasında evinde karşılaştığı Torino'yu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu, 56. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi ve 60. dakikada penaltıdan bir gol daha kaydetti. Bu sonuçla Inter puanını 89'a çıkarırken, Torino ise 10. sırada kaldı.

28.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter, Serie A'nın 34. haftasında evinde karşılaştığı Torino'yu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Serie A'da şampiyon Inter 34. haftada Guiseppe Meazza Stadyumu'nda Torino ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı ve Inter 1-0 öne geçti. Maçın 60. dakikasında kazanılan penaltıda da topun başına geçen Hakan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte 2023-2024 sezonunda Serie A'daki gol sayısını 13'e, toplamda ise 15'e çıkardı.

Torino'da ayrıca 49. dakikada Adrien Tameze kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Inter puanını 89'a çıkarırken, Torino ise 46 puan ile 10. sırada kaldı.

Öte yandan Torinolu futbolcular, Interli futbolcuları sahaya çıkarken şampiyon olduklarından dolayı alkışladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hakan Çalhanoğlu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle Torino'yu mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik ’’Milliyet farkı’’ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik ''Milliyet farkı'' faturası
12:07 İşte İYİ Parti’nin GİK ve MDK üyeleri Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var İşte İYİ Parti'nin GİK ve MDK üyeleri! Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
15:37 Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu
15:24 Arda Güler’in başarısı Barcelona’yı pişman etti Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:13 Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir
12:18 Antalya’da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti Antalya'da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 16:37:19. #1.11#
SON DAKİKA: Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle Torino'yu mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement