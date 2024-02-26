Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını açıkladı - Son Dakika
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Spor

Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını açıkladı

Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

26.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:35
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İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter forması giyen 30 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

25 Şubat günü oynanan Lecce-Inter karşılaşmasında forma giyemeyen ve maçı yedek kulübesinden tamamlayan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğundan hafif kas gerilmesi tespit edildi.

Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını açıkladı

2 MAÇ YOK

30 yaşındaki orta sahanın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği de belirtilirken, İtalyan basınında yer alan iddialara göregöre Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.

Inter Hakan Çalhanoğlu\'nun sakatlığını açıkladı

Hakan Çalhanoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını açıkladı - Son Dakika

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