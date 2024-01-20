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Inter, Lazio'yu 3-0 yenerek Napoli'nin rakibi oldu - Son Dakika
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Inter, Lazio'yu 3-0 yenerek Napoli'nin rakibi oldu

Inter, İtalya Süper Kupası yarı finalinde Lazio'yu 3-0 yenerek finalde Napoli'nin rakibi oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle takımını 2-0 öne geçiren Inter, adını finale yazdırdı. Final maçı 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Inter, Lazio\'yu 3-0 yenerek Napoli\'nin rakibi oldu
20.01.2024 - 00:04,  Güncelleme: 00:05
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Inter, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan İtalya Süper Kupası yarı finalinde Lazio'yu 3-0 yenerek finalde Napoli'nin rakibi oldu. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 50'nci dakikada kullandığı penaltıda takımını 2-0 öne geçiren golün altına imzasını attı.

Riyad'da bulunan Al-Awal Park'ta oynanan İtalya Süper Kupası yarı final maçında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Maç boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Inter, karşılaşmayı 17'nci dakikada Marcus Thuram, 50'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 87'nci dakikada Davide Frattesi'nin golleriyle 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Milli orta saha Hakan Çalhanoğlu, bu sezonki gol sayısını da 11'e yükseltti. Hakan, mücadelede 81 dakika oyunda kalırken oyundan çıkarken yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter, yarı finalin diğer ayağında Fiorentina'yı 3-0 ile geçen Napoli ile kupayı kazanmak için finalde mücadele edecek. Final maçı 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: DHA
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Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan, İtalya, Riyad, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Inter, Lazio'yu 3-0 yenerek Napoli'nin rakibi oldu - Son Dakika
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