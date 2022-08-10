Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu

10.08.2022 09:29

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez, Olimpik Marsilya'ya imza atmak için Fransa'ya gitti.

Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Şilili yıldız oyuncu Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferi için Sanchez ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

SON OLARAK INTER FORMASI GİYDİ

Galatasaray'ın da listesinde olan Sanchez, Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarda oynadı. 33 yaşındaki futbolcu, son olarak formasını giydiği Inter ile sözleşmesini feshetmişti. Sanchez, lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandığı Inter formasıyla üç sezonda 108 maçta 20 gole imza attı. Şili formasıyla 146 maçta 48 gol kaydeden Sanchez, milli takım tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

YORUMLAR
500
Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray Espor yeni koçunu duyurdu Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray Espor yeni koçunu duyurdu Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede

Alexis Sánchez, Galatasaray, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu
09:23 Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı
09:17 Trabzonspor'un genç yeteneği Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
09:12 Berdan Mardini Demet Akalın'dan intikam aldı! İbo Show'da, "Seni kale almıyorum" demişti
08:53 Eşini tüfekle öldüren katil kocadan "yok artık" dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor
08:41 AKOM'dan İstanbul'da yaşayanlara sağanak yağmur uyarısı geldi! Bugün, yarın ve cuma günü devam edecek
08:41 Avustralya'da kıyıya vuran mavi ejderha büyük ilgi çekti
08:28 Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm
08:26 Eylülde 17. sezonuyla ekranlara dönecek Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı
07:49 Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki rögarlar sağanak yağış nedeniyle patladı! Skandal görüntüler oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 09:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş