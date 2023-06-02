PSG'den ayrılan Messi'ye ilk teklif Beckham'dan! Kabul etmesi için çok geçerli bir sebebi var

Bahçeli açılışı yapacak, tüm vekiller tek tek bu metni okuyacak

Antalya'ya turist akını var! Listenin başındaki ülke bu kez Rusya değil

Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Yeni tasarımı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Kavcıoğlu ile yollar ayrılacak, yerine düşünülen 3 isim var

Clermont ile oynanacak karşılaşma sonrası PSG ile yollarını ayıracak olan Lionel Messi'ye MLS ekibi Inter Miami talip oldu.

50 MİLYON EUROLUK TEKLİF

David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi, Lionel Messi'ye 50 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif etti. Miami'de bir evi olan Arjantinli yıldızın, teklife sıcak baktığı belirtildi.

MESSI'NİN KARNESİ

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla 40 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 21 gol ve 21 asistlik performans gösterdi.