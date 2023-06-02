Clermont ile oynanacak karşılaşma sonrası PSG ile yollarını ayıracak olan Lionel Messi'ye MLS ekibi Inter Miami talip oldu.
David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi, Lionel Messi'ye 50 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif etti. Miami'de bir evi olan Arjantinli yıldızın, teklife sıcak baktığı belirtildi.
Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla 40 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 21 gol ve 21 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › PSG'den ayrılan Messi'ye ilk teklif Beckham'dan! Kabul etmesi için çok geçerli bir sebebi var - Son Dakika