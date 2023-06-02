PSG'den ayrılan Messi'ye ilk teklif Beckham'dan! Kabul etmesi için çok geçerli bir sebebi var - Son Dakika
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PSG'den ayrılan Messi'ye ilk teklif Beckham'dan! Kabul etmesi için çok geçerli bir sebebi var

02.06.2023 08:34

Paris Saint-Germain'den ayrılığı kesinleşen Lionel Messi'ye Inter Miami, 50 milyon eurodan 5 yıllık teklif yaptı. Miami'de evi bulunan Arjantinli yıldızın, efsane futbolcu David Beckham'ın sahip olduğu ABD ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Clermont ile oynanacak karşılaşma sonrası PSG ile yollarını ayıracak olan Lionel Messi'ye MLS ekibi Inter Miami talip oldu.

50 MİLYON EUROLUK TEKLİF

David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi, Lionel Messi'ye 50 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif etti. Miami'de bir evi olan Arjantinli yıldızın, teklife sıcak baktığı belirtildi.

MESSI'NİN KARNESİ

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla 40 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 21 gol ve 21 asistlik performans gösterdi.

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Son Dakika Spor PSG'den ayrılan Messi'ye ilk teklif Beckham'dan! Kabul etmesi için çok geçerli bir sebebi var - Son Dakika


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SON DAKİKA: PSG'den ayrılan Messi'ye ilk teklif Beckham'dan! Kabul etmesi için çok geçerli bir sebebi var - Son Dakika
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