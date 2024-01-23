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Inter, Napoli'yi 1-0 yenerek İtalya Süper Kupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Inter, Napoli'yi 1-0 yenerek İtalya Süper Kupa şampiyonu oldu

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı. Maçın 60. dakikasında 10 kişi kalan Napoli'ye karşı baskısını artıran Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle şampiyonluğa ulaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı.

Inter, Napoli\'yi 1-0 yenerek İtalya Süper Kupa şampiyonu oldu
23.01.2024 - 00:01,
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İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Giovanni Simeone'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli karşısında baskısını artıran Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle kupaya uzandı.

Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan Inter, toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Inter, Napoli'yi 1-0 yenerek İtalya Süper Kupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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