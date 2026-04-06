Hakan Çalhanoğlu'nun orta sahadan gol attığı maçta Inter, Roma'yı sahadan sildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Inter, sahasında Roma'yı 5-2 yendi.
Ligin 31. hafta mücadelesinde Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 1 ve 52. dakikalarda Lautaro Martinez, 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella attı.
Başkent temsilcisinin golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi. Inter'de Hakan Çalhanoğlu 67 dakika, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye çıkarırken, Roma 54 puanda kaldı.
